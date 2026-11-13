يامال يدعم «الثيران» في مواجهة الإنجليز

أكد لويس دي لا ​فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني الأول لكرة القدم، استعادة خدمات لامين يامال، وميكل أويارزابال، مهاجمي أبطال العالم 2026، قبيل مواجهة إنجلترا، في دوري الأمم الأوروبية، الأحد، وذلك بعدما غابا عن الفوز أمام التشيك 2ـ0.

وقال دي لا فوينتي لقناة «لا 1» التلفزيونية الإسبانية: «يامال يشعر بتحسن كبير الآن، ⁠ويتطلع بشدة للانضمام إلى ‌الفريق».

وأضاف المدرب الإسباني: «سيصل ⁠أويارزابال ويامال إلى المعسكر، أحدهما في منتصف النهار والآخر بعد ذلك بقليل، لكنهما سيكونان معنا».

وبقي يامال في برشلونة للتعافي من إصابة في الركبة.

وظل ‌أويارزابال في سان ​سيباستيان، معقل ‌فريقه ريال سوسيداد، لحضور ولادة ‌طفله الثاني.

وأكد دي لا فوينتي على أنهما سيشاركان في الحصة التدريبية التي ستخوضها ‌إسبانيا مساء الجمعة.

وتتصدر إسبانيا المجموعة الثالثة من المستوى الأولى بفارق ثلاث نقاط عن إنجلترا، وتحتاج إلى التعادل على الأقل لضمان صدارة المجموعة وقد تأهل الفريقان بالفعل ​إلى ​دور الثمانية من البطولة.