الأخضر وكوريا.. مواجهة تجريبية سابعة في 46 عاما

يلتقي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الكوري الجنوبي، مساء الجمعة، على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، في مواجهة تجريبية سابعة بين العملاقين القاريين على مدار أكثر من أربعة عقود.

ست مواجهات تجريبية فقط، لكنها مليئة بالدراما والأرقام التي تروي قصة ندية حقيقية.

فاز الأخضر في مباراة واحدة فقط «16.67%»، بينما خرج الكوريون منتصرين مرتين «33.33%»، وتقاسم الفريقان نقاط التعادل في ثلاث مباريات «50%».

على صعيد الأهداف، سجل السعوديون 4 أهداف مقابل 5 للكوريين، في توازن لافت يعكس صعوبة المواجهة.

بدأت القصة في يناير 1980 على أرض الرياض، حين تلقى الأخضر خسارة بنتيجة 1ـ3.

وبعد يومين فقط في الخبر، انتهت المباراة بالتعادل السلبي 0ـ0 ثم جاء الرد السعودي القوي في أكتوبر 1981 بالفوز 2ـ0 على أرض الرياض أيضًا.

مرت الأعوام، وفي أكتوبر 1995 على ملعب سول، تعادل الفريقان 1ـ1 ثم عادت المواجهة في آخر أيام 2018 في أبوظبي بنتيجة سلبية أخرى 0ـ0.

أما آخر فصل فكان في سبتمبر 2023 على ملعب نيوكاسل الإنجليزي، حيث انتهت المباراة بفوز كوري 1ـ0.

ويبرز اسم الأسطورة ماجد عبد الله كأبرز هداف سعودي في هذه المواجهات بهدفين، يليه فؤاد أنور وفهد المصيبيح بهدف لكل منهما.

أما على مستوى المدربين، فقد قاد البرازيلي روبنز مانيللي الأخضر في ثلاث مباريات، بينما تولى خوان أنطونيو بيتزي وروبرتو مانشيني وزي ماريو المهمة في مباراة واحدة لكل منهم.

ويملك المنتخب السعودي قيمة سوقية إجمالية تبلغ 38 مليون يورو، مقابل 139.65 مليون يورو لكوريا الجنوبية، بفارق يصل إلى 101.65 مليون يورو لصالح «الشمشون».

ويتصدر قائمة الأغلى في صفوف الأخضر سعود عبد الحميد «9 ملايين يورو»، يليه مصعب الجوير «6 ملايين»، ثم فراس البريكان «3.5 مليون»، وحسان تمبكتي ومحمد أبو الشامات «1.8 مليون لكل منهما».

أما في الجانب الكوري فيتصدر كانج-إن لي بـ35 مليون يورو، يليه مين-جاي كيم بـ20 مليونًا، ثم هيونج-مين سون وهيون-جيو أوه بـ15 مليونًا لكل منهما، ومين-سو كيم بـ9 ملايين يورو.