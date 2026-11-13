الجمعة.. الشباب يعود و4 يغيبون

يعود فريق الشباب الأول لكرة القدم، الجمعة، إلى التدريبات بعد إجازة 8 أيام، على أن يفتح مدربه الألماني توماس ليتش، السبت، ملف تجريبية الخلود المقررة، الثلاثاء، بحسب مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيّن المصدر ذاته، أن التدريبات ستشهد غياب أربعة لاعبين دوليين، يتقدمهم الغاني توماس بارتي، إلى جانب اليمني عادل عباس والحارس السنغالي موري، وهمام الهمامي بسبب التحاقهم بمنتخبات بلدانهم للمشاركة في الاستحقاقات الدولية، فيما يخضع الأخير لبرنامج تأهيلي مع المنتخب السعودي في الدوحة.

وطبقًا للروزنامة المحدثة، يحل الشباب ضيفًا على أبها 26 نوفمبر الجاري في ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة، ضمن الجولة الـ13.

ووضع الجهاز الفني برنامجًا متكاملًا خلال فترة التوقف المتزامنة مع أيام «فيفا»، يتضمن خوض مباراتين تجريبيتين أمام الخلود 17 من الشهر الجاري، والفيصلي في الـ20 منه.

ويحتل الفريق الشبابي المركز العاشر في ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، حصدها من أربعة انتصارات وخمسة تعادلات، مقابل ثلاث هزائم خلال 11 جولة مع امتلاكه مباراة «مؤجلة» ضد الاتحاد من الجولة التاسعة.