الأمم الإفريقية.. «كاف» يبحث عن مستضيفين

يبحث الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» عن دول تستضيف ثلاث نسخ مقبلة من نهائيات كأس الأمم الإفريقية، وذلك بعدما تراجع عن قراره بتنظيم البطولة كل أربعة أعوام.

وأعلن «كاف» أكتوبر الماضي تراجعه عن ‌القرار الذي ‌اتخذته اللجنة التنفيذية للمنظمة ​ديسمبر ⁠​الماضي ⁠بتنظيم البطولة كل أربعة أعوام، بدلًا من عامين، وهو القرار الذي قوبل بانتقادات واسعة.

ويبحث اتحاد القدم الإفريقي عن دول لاستضافة ثلاث نسخ مقبلة من البطولة في ⁠أعوام 2028 و2031 و2033.

ووجه «كاف» خطابًا ‌إلى الاتحادات الأعضاء ​البالغ عددها ‌54 اتحادًا يدعوها فيه إلى تقديم ‌عروض لاستضافة إحدى البطولات الثلاث.

وحدد الاتحاد الإفريقي، الثلاثاء المقبل، موعدًا نهائيًا للاتحادات لإبداء الرغبة في الترشح، والثامن من ‌ديسمبر المقبل لتقديم كافة الوثائق اللازمة، بما في ⁠ذلك ⁠الضمانات الحكومية.

وتستضيف كينيا وتنزانيا وأوغندا النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية في 2027، في الفترة من 19 يونيو حتى 17 يوليو.

وأكد «كاف» سابقًا على تلقيه ثلاثة عروض لاستضافة بطولة 2028 من إثيوبيا والمغرب، إضافة إلى ​عرض مشترك ​من بوتسوانا، وناميبيا، وجنوب إفريقيا وزيمبابوي.

يُذكر أن المنتخب السنغالي تُوّج بكأس بطولة الأمم الإفريقية في نسختها الماضية، بعد انتصاره على المنتخب المغربي في المباراة النهائية، التي شهدت مشادات عدة بين اللاعبين، لكن «كاف» سحب اللقب بعد ذلك ومنحه لـ«أسود الأطلس».