السبت.. الهلال يختبر جاهزية مارتينيلي

يخضع البرازيلي جابرييل مارتينيلي، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى اختبارات بدنية وفنية على إصابته في العضلة الخلفية، تحدد جاهزيته قبل دخول الحصة التدريبية، السبت، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتعرض مارتينيلي للإصابة العضلية خلال مجريات مباراة فريقه أمام القادسية ضمن الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي 23 أكتوبر الماضي.

وكان حساب نادي الهلال أعلن في منصة «إكس» عن حاجة اللاعب للعلاج والتأهيل لفترة تتراوح ما بين 10إلى 15 يومًا.

وتقرر أن يعود لاعبو الهلال عند الـ 08:00 من مساء السبت لاستئناف التدريبات بعد إجازة الـ 10 أيام خلال فترة التوقف الجارية حاليًا، التي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في المعسكر الخارجي في الدوحة العاصمة القطرية، ضمن أيام «فيفا» الدولية.

ويعود الأزرق العاصمي لخوض المباريات بعد فترة التوقف، حين يحل ضيفًا على نيفتشي فرغانة الأوزبكي 23 نوفمبر الجاري، على أن يفتتح بعدها بخمسة أيام، مبارياته في دوري «روشن» في ضيافة الاتفاق بالدمام.

ويتصدر فريق الهلال سلم ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 30 نقطة اكتسبها من 10 انتصارات وخسارة وحيدة وسجل 32 هدفًا وسجل في مرماه 9 أهداف، وتبقى له مباراة «مؤجلة» أمام الرياض في الجولة التاسعة، فيما يقف في المركز الثاني خلف العين الإماراتي في مجموعة «الغرب» بتسع نقاط.