جريليش يعتذر بعد العقوبة التأديبية

اعتذر جاك جريليش، لاعب فريق إيفرتون الإنجليزي الأول لكرة القدم، الجمعة، إلى الجماهير، بعد غيابه ​عن ثلاث مباريات، بسبب انتهاكه لقواعد الانضباط في النادي المنافس في الدوري الممتاز.

وكتب جريليش، صاحب الـ31 عامًا، في منشور بثّه عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام» بعد مشاركته مع إيفرتون في مباراة تجريبية، أمام ديربي كاونتي: «أود أن أعتذر للجماهير ولجميع أفراد النادي لعدم ⁠تمكني من مساعدة الفريق خلال ‌الأسابيع القليلة ‌الماضية».

وأضاف اللاعب الإنجليزي: «أحب اللعب لهذا النادي ​ولا أطيق الانتظار ‌حتى أعود للعب أمامكم مرتديًا قميص ‌إيفرتون، أراكم جميعًا قريبًا».

واستبعد جريليش، الذي انضم للفريق على سبيل الإعارة قادمًا من مانشستر سيتي، من تشكيلة إيفرتون أواخر أكتوبر الماضي.

وأفادت تقارير ‌إعلامية بريطانية أن ​اللاعب ‌استبعد ⁠بسبب ​تغيبه عن التدريبات ⁠من دون إذن.

وخاض جريليش آخر مباراة رسمية مع إيفرتون 17 أكتوبر الماضي، والتي انتهت بالخسارة من ‌تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يجبره المرض على ⁠التغيب ⁠عن زيارة الفريق لملعب أرسنال في الأسبوع التالي.

وبعد استبعاد جريليش، فاز إيفرتون على نيوكاسل يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية، ثم فاز عليه مرة أخرى في الدوري الممتاز، قبل أن ينتصر على كوفنتري سيتي في الدوري.

ويحتل إيفرتون، المركز السادس في جدول ​الترتيب، قبل أن ​يحل ضيفًا على برنتفورد 23 نوفمبر الجاري.