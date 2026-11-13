تجريبيا.. الأخضر الأولمبي يواجه الكويت

يدخل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا لكرة القدم، الجمعة، أولى مبارياته التجريبية أمام الكويت، ضمن معسكره الإعدادي في المنطقة الشرقية، الذي يمتد حتى السابع عشر من نوفمبر الجاري.

ويستضيف الأخضر منتخب الكويت في تمام الـ 08:00 مساءً، على ملعب نادي الاتفاق في إطار استعداداته للاستحقاقات المقبلة، واستغلالًا لفترة التوقف الجارية.

ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية، الخميس، تحت إشراف الإيطالي لويجي دي بياجو والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها تمارين تكتيكية، أعقبها العمل على الكرات الثابتة واختتمت الحصة التدريبية بمناورة على كامل الملعب.

وعلى صعيد متصل، استبعد الجهاز الفني اللاعب عبد الرحمن سفياني للإصابة لتضم القائمة: يزن الرويلي، عبد الرحمن العتيبي، عبد الإله نصيف، عواد دهل، سلطان العيسى، محمد برناوي، مشعل الداود، عواد أمان، أحمد السياحي، عبد العزيز السويلم، سعد المطيري، زياد الغامدي، سعود سالم، يوسف الحنيفيش، جواد آل منصور، عبد العزيز الفواز، علي الحسين، إياد هوسا، صبري دهل، راكان الغامدي، عمار اليهيبي، سعد حقوي، تركي الشعيفان، سلطان هارون، عدنان البشري، وثامر الخيبري.