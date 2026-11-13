القادسية يستأنف.. ويفحص المصابين

يستأنف فريق القادسية الأول لكرة القدم، تدريباته الجماعية، الجمعة، على ملعب النادي في الخبر، عقب انتهاء فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين تزامنًا مع فترة التوقف الدولي الجارية، بحسب مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتشهد الحصة التدريبية إخضاع اللاعبين المصابين يتقدمهم الأوروجوياني ناهيتان نانديز إلى فحوصات طبية دقيقة للوقوف على مدى جاهزيتهم البدنية.

ويتعافى نانديز من إصابة في مفصل القدم تعرض لها في مواجهة الهلال الشهر الماضي.

كما تضم قائمة المصابين المدافعين الإسباني ناتشو فيرنانديز، جهاد ذكري ووليد الأحمد الذي يواصل مراحل التأهيل الأخيرة بعد إصابته السابقة في الرباط الصليبي.

ومن المقرر أن تكتمل صفوف الفريق الشرقي تدريجيًا خلال الأسبوع المقبل مع عودة اللاعبين الدوليين الأجانب والمحليين عقب فراغهم من المشاركة مع منتخبات بلادهم في الاستحقاقات الدولية الجارية.

ويحتل القادسية المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة جمعها من 12 مباراة، متأخرًا بفارق نقطتين فقط عن الهلال المتصدر، ومتفوقًا بفارق الأهداف على النصر صاحب المركز الثالث.

ويستعد الفريق لاستئناف مشواره في المسابقة المحلية بمواجهة ضيفه الفيحاء في 27 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري، وذلك بعد أن يخوض مواجهة قارية خارج أرضه أمام شباب الأهلي الإماراتي في 24 من الشهر ذاته ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة.