موسم الرياض.. «علمي علوم» تبدأ العروض

تنطلق أولى عروض مسرحية «علمي علوم»، الجمعة، بمشاركة الممثلة المصرية دينا الشربيني ونخبة من نجوم المسرح سيتي، ضمن فعاليات «موسم الرياض» في موسمه السابع.

ويشارك في بطولة المسرحية الكوميدية نخبة من الممثلين في مقدمتهم سيد رجب ومحمد أسامة «أوس أوس» وأحمد عبد الوهاب ودينا محسن «ويزو».

ويدور العمل حول فنانة استعراضية تنتحل مع فرقتها شخصيات علماء لإنقاذ مؤتمر علمي عالمي ضخم مهدد بالفشل، وذلك بسبب غياب العلماء الحقيقيين لسبب مفاجئ. فتتوالى المواقف الكوميدية.

وتتناول المسرحية التي تمتد عروضها حتى 16 نوفمبر الجاري العلاقات الاجتماعية والصراعات النفسية والمفارقات الإنسانية، متخذة من الكوميديا مدخلًا لموضوعات قريبة من الحياة اليومية.

والعمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وإخراج بتول عرفة.