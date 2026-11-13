ماذا تعرف عن بيو إسبوزيتو قاهر زيدان؟

في 28 يونيو 2005، وُلد فرانتشيسكو بيو إسبوزيتو في كاستيلاماري دي ستابيا قرب نابولي، داخل عائلة كروية بالوراثة.

ينحدر بيو من عائلة عاشقة لكرة القدم، فشقيقه سالفاتوري «26 عامًا»، لاعب سامبدوريا في الدرجة الثانية، وحمل قميص المنتخب الإيطالي مرة واحدة عام 2022، أما سيباستيانو، المعار من كالياري إلى ساسوولو، فيتقاسم الغرفة مع بيو خلال هذا المعسكر كما كان الحال في المعسكر السابق.

والده أجوستينو كان لاعبًا ومدربًا سابقًا، فنشأ الصبي وسط الكرة منذ طفولته.

بدأ مسيرته في أكاديمية بريشا قبل أن ينتقل عام 2014 إلى أكاديمية إنتر ميلان، حيث تدرج في الفئات السنية وأصبح أحد أبرز الوجوه في فرق الشباب، محققًا ألقابًا مع تحت 19 عامًا ومساهمًا في إنجازات المنتخبات السنية الإيطالية، منها ذهبية أوروبا تحت 19 عامًا وفضية كأس العالم تحت 20 عامًا.

عام 2023، خرج بطوله البالغ 1.91 ووزنه 79 كيلو جرامًا على سبيل الإعارة إلى سبيزيا في الدوري الإيطالي الدرجة الثانية ليكتسب خبرة الاحتراف. في موسمه الثاني هناك «2024ـ2025» انفجر تهديفًا وسجَّل نحو 19 هدفًا في مختلف المسابقات، ليصبح أحد أبرز الهدافين ويُعاد إلى إنتر بقوة.

عاد إلى سان سيرو صيف 2025، وشارك في كأس العالم للأندية، وسجَّل هدفه الأول مع الفريق الأول ضد ريفر بليت، ثم بدأ يثبت نفسه تدريجيًّا إلى جانب لاوتارو مارتينيز.

أسهم في تتويج إنتر بالدوري الإيطالي وكأس إيطاليا في موسم 2025ـ2026، وجدَّد عقده حتى 2030 ثم حتى 2032، مؤكدًا أنَّ النادي يراه جزءًا أساسيًّا من مستقبله.

لفت بيو الأنظار بفضل بنيته القوية وملامحه الهادئة، لكن أهدافه كانت العامل الأبرز في بروزه، في وقت تجهد فيه إيطاليا في العثور على «هداف قناص» من طراز روبرتو باجيو أو أليساندرو دل بييرو أو كريستيان فييري.

ويأتي هذا بعد أن خرج المهاجم المولود في كاستيلاماري دي ستابيا للتو من فترة شك، حيث صام عن التسجيل لأكثر من 50 يومًا مع ناديه، قبل أن يهز الشباك في ثلاث مباريات متتالية: أمام فينورد الهولندي في دوري أبطال أوروبا، ثم ضد كومو في الدوري الإيطالي، وأخيرًا أمام فرنسا بقيادة زين الدين زيدان الخميس حين قاد بلاده إلى الانتصار 3ـ1، مسجلًا في الدقيقتين «26 و75» من ركلة جزاء، ورافعًا رصيده الدولي إلى تسعة أهداف في 14 مباراة.