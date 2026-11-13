رالي باها 2026.. الراجحي يتصدر المرحلة التمهيدية

انطلقت منافسات رالي باها جدة تويوتا 2026، الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للباها، بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وشهدت مراسم الانطلاق، مشاركة السائقين والملّاحين المتنافسين في مختلف فئات الرالي، الذي يستمر حتى 14 نوفمبر الجاري، وسط مشاركة واسعة من المتسابقين.

ونظمت المرحلة التمهيدية للرالي لمسافة 10 كيلومترات خاضعة للتوقيت، وتصدر يزيد الراجحي، الترتيب العام للمرحلة، بعد تسجيله أسرع زمن بلغ 8 دقائق و26 ثانية، وجاء القطري ناصر العطية، في المركز الثاني بفارق 22 ثانية وجزأين من الثانية، فيما حل صالح السيف، ثالثًا بفارق دقيقة و25 ثانية و7 أجزاء من الثانية عن المتصدر.

وتستمر منافسات الرالي مساء الجمعة، بتنظيم المرحلة الخاصة الأولى لمسافة 217 كيلومترًا، على أن تختتم المنافسات، السبت، بإجراء المرحلة الخاصة الثانية والأخيرة لمسافة 104 كيلومترات، يعقبها حفل تتويج الفائزين في مختلف الفئات.