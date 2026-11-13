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حصة صباحية

2026.11.13 | 03:30 pm
خاض لاعبو فريق الرياض الأول لكرة القدم، الجمعة، حصة تدريبية صباحية، في مقر النادي (المركز الإعلامي ـ الرياض)
حصة صباحية

حصة صباحية

حصة صباحية

حصة صباحية