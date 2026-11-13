الاتفاق.. الأرقام تنحاز إلى باباس

يقدّم فريق الاتفاق الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه الأسترالي آرثر باباس مستويات رقمية متوازنة وضعته في المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة.

وتكشف لغة الأرقام والمعدلات النسبية عن البناء التكتيكي والمنظومة الرقمية التي يسير بها الفريق في الدوري التنافسي الموسم الجاري.

وبدأت رحلة التقييم الفني للمدرب الأسترالي آرثر باباس مع الاتفاق منذ الجولة الأولى للدوري حتى التوقف الحالي، بعد أن قاد الفريق في 12 مباراة، نجح خلالها في حصد 19 نقطة من أصل 36 نقطة ممكنة، مسجلًا معدلًا نقطيًّا نسبيًّا استقر عند 1.58 نقطة لكل مباراة.

وجاءت هذه المحصلة الرقمية نتيجة لتحقيق خمسة انتصارات بنسبة نجاح بلغت 41.7 في المئة، والتعادل في 4 مواجهات بنسبة 33.3 في المئة، في حين تجرع مرارة الهزيمة 3 مرات فقط بنسبة خسارة توقفت عند 25 في المئة من إجمالي لقاءاته.

وعلى الصعيد التكتيكي والتوازن بين خطوط الفريق، أظهرت الإحصاءات النسبية كفاءة جيدة في الشق الهجومي، إذ سجَّل لاعبو الاتفاق 18 هدفًا في 12 مباراة بمعدل نسبي بلغ 1.50 هدف في اللقاء الواحد. أما في الشق الدفاعي، فقد استقبلت شباك الفريق 17 هدفًا بمعدل بلغ 1.42 هدف مستقبَل في كل مواجهة.

وتلخص جودة الخصوم معيار صعوبة الاختبارات التي واجهها المدرب الأسترالي، لا سيما بعد صعود القادسية ونيوم ضمن القوى المنافسة، حيث التقى بأندية الصدارة والصف الأول «الاتحاد، النصر، والقادسية» في 25 في المئة من مبارياته التنافسية بواقع 3 مواجهات.

وشهدت هذه اللقاءات الكبرى تباينًا واضحًا، فبينما خسر أمام النصر «2ـ3» وأمام الاتحاد «1ـ4»، انتزع نقطة ثمينة بالتعادل الدراماتيكي 3ـ3 في ديربي الشرقية الناري أمام القادسية، لتنخفض نسبة خسائره المباشرة أمام أندية الصدارة إلى 66.7 في المئة مع تأجيل مواجهته ضد الهلال.

في المقابل، واجه باباس فرق الوسط والقاع في 75 في المئة من مواجهاته الإجمالية «9 مباريات»، حقق 5 انتصارات و3 تعادلات مقابل هزيمة واحدة فقط.