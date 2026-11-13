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انطلاق رالي باها

2026.11.13 | 03:32 pm
انطلقت منافسات رالي باها جدة تويوتا 2026، الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للباها، بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية (المركز الإعلامي ـ بطولة السعودية تويوتا)
انطلاق رالي باها

انطلاق رالي باها

انطلاق رالي باها

انطلاق رالي باها

انطلاق رالي باها