انطلاق رالي باها

انطلقت منافسات رالي باها جدة تويوتا 2026، الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا للباها، بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية (المركز الإعلامي ـ بطولة السعودية تويوتا)