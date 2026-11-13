النصر.. الشراري ينهي التأهيل قبل الأهلي

يختتم نادر الشراري، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، الجمعة، جلسات العلاج التأهيلي بعد معاناته من إصابة التمزق في العضلة الخلفية، أبعدته 3 أسابيع، وفق مصدر خاص بـ «الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الشراري سيجري فحصًا طبيًا بعد الجلسة العلاجية الأخيرة، يتحدد معها بداية مرحلة التدريبات اللياقة تمهيدًا لعودته التدريجية للعب قبل «الكلاسيكو» أمام الأهلي 20 نوفمبر الجاري.

ولعب الشراري 3 مواجهات فقط مع النصر الموسم الجاري، اثنتين في الدوري وواحدة في الآسيوية.

ويستعد فريق المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو، للعودة إلى منافسات دوري روشن السعودي بمواجهة الأهلي، الجمعة المقبل، في جدة، في مباراة «مؤجلة» من الجولة التاسعة.

ويحتل النصر المركز الثالث في سلم الترتيب برصيد 28 نقطة من تسعة انتصارات وتعادل وحيد ومثله خسارة.