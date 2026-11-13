«Capcom» تخطف جائزة استديو العام في GJA2026

تُوِّجت شركة «Capcom» بجائزة أفضل استديو للعام، ضمن حفل جوائز #GJA2026، المنظم في لندن، العاصمة البريطانية، وذلك بعد تصويت جماهيري على الفائزين بمختلف فئات الجائزة.

وجاء هذا التتويج تقديرًا لأعمال الشركة خلال العام، فيما حصدت ألعابها جوائز أخرى، أبرزها فوز لعبة «Resident Evil Requiem» بجائزتي أفضل لعبة على أجهزة الكونسول، ولعبة العام، إلى جانب جائزة أفضل عرض دعائي.

ويعكس هذا الحضور نجاح الشركة في المنافسة عبر فئات متعددة، إذ حصدت سبع جوائز خلال الحفل، شملت جائزة استديو العام، وعددًا من الجوائز المرتبطة بألعابها وأداء ممثليها.

وتُعد لعبة «Resident Evil Requiem» الجزء التاسع الرئيس من سلسلة رعب البقاء الشهيرة التي تطورها وتنشره شركة «Capcom»، وصدرت رسميًّا في 27 فبراير 2026.

وتتيح اللعبة التبديل الحر أو الاختيار بين منظور الشخص الأول، ومنظور الشخص الثالث لكلتا الشخصيتين.

وحققت لعبة «Resident Evil Requiem» رقمًا قياسيًّا في المبيعات، بعدما باعت أكثر من 5 ملايين نسخة في أول 5 أيام، ووصلت إلى 8 ملايين نسخة في يوليو الماضي.