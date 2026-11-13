«الرصف» وجهة سياحية بطول 2800 متر

تمثل واجهة حائل إحدى الوجهات الحضرية والسياحية المتكاملة، التي تعكس توجهات التنمية الحضرية في المنطقة نحو إيجاد بيئات عصرية تجمع جودة الحياة والأنشطة السياحية والترفيهية والتجارية، بما يسهم في تعزيز جاذبية مدينة حائل وتحفيز الاستثمار، وتوفير خيارات متنوعة للسكان والزوّار.

ويأتي المشروع، الذي تنفذه أمانة المنطقة بحي الرصف في مدينة حائل، على مساحة إجمالية تبلغ 563 ألف متر مربع، وبطول يصل إلى 2800 متر، فيما تشكل المساحات الخضراء نحو 30 في المئة من إجمالي مساحته، في إطار تصميم يراعي تعزيز الغطاء النباتي وتوفير المساحات المفتوحة، وتهيئة بيئة جاذبة للأنشطة الاجتماعية والترفيهية.

وطبقًا لوكالة الأنباء السعودية «واس» يضم المشروع مزيجًا متنوعًا من المرافق والأنشطة، تشمل قطاعات الضيافة والإقامة، والمطاعم والمقاهي، والرياضة والترفيه، والخدمات والمرافق العامة، بما يوفر تجربة متكاملة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع والزوار والمستثمرين.

وتتضمن مكونات المشروع فندقًا متكاملًا، و15 شاليهًا خاصًا، و10 مطاعم متنوعة، و20 مقهى، إلى جانب مرافق رياضية وترفيهية تشمل 5 ملاعب لكرة القدم، وممشى بطول كيلومترين، فضلًا عن توفير 1500 موقف للسيارات، ومرافق خدمية مساندة.

ويعزز تنوع هذه المرافق فرص استقطاب الزوار، وإثراء التجربة السياحية والترفيهية، ويدعم الأنشطة التجارية والاستثمارية، من خلال توفير خيارات متعددة للضيافة والتسوق والترفيه وممارسة الأنشطة الرياضية، ضمن نطاق مكاني متكامل.

ويجسد المشروع توجهات التنمية الحضرية الهادفة إلى الارتقاء بالمشهد الحضري، وتنويع الوجهات السياحية والترفيهية، وتعزيز جودة الحياة، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير القطاع السياحي، وتنمية الوجهات الحضرية، ورفع جاذبية المدن السعودية.