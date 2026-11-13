الأخضر يهاجم كوريا بالحمدان والقحطاني والصحفي

أجرى اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، تعديلًا محدودًا على قائمته الأساسية أمام كوريا الجنوبية تجريبيًا، الجمعة، عن التي كسب بها الإمارات في نهائي بطولة كأس الخليج «خليجي27».

ويواجه الأخضر نظيره الكوري الجنوبي تجريبيًا على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، العاصمة القطرية، ضمن معسكره التحضيري خلال أيام «فيفا».

وطبقًا لحساب المنتخب السعودي على منصة «إكس»، دفع المدرب اليوناني بالثلاثي مروان الصحفي ومحمد القحطاني وعبد الله الحمدان بدلًا من صالح أبو الشامات وهمام الهمامي وفراس البريكان.

وشهدت مقاعد البدلاء عودة سعود عبد الحميد لاعب لانس الفرنسي للجلوس مع زملائه لاعبي الاحتياط بعد غيابه عن كأس الخليج للإصابة.

وضمت القائمة الأساسية للأخضر : محمد العويس، محمد أبو الشامات، حسان تمبكتي، عبد الإله العمري، متعب الحربي، ناصر الدوسري، عبد الله الخيبري، محمد كنو، محمد القحطاني، مروان الصحفي وعبد الله الحمدان

ويجلس على دكة البدلاء : حامد يوسف، عبد القدوس عطية، علي لاجامي، سلطان تكر، سعود عبد الحميد، مختار علي، مصعب الجوير، أحمد الغامدي، فارس عابدي، عبد الملك العييري، سلطان مندش، وعبد الله آل سالم.