استعداد برازيلي

انتظم لاعبو المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، الجمعة، في حصة تدريبية أخيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة المنتخب الياباني، السبت، في لقاء تجريبي تحتضنه سنغافورة (المركز الإعلامي ـ المنتخب البرازيلي)