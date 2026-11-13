الرئيسية / الصورة .. قصة

استعداد برازيلي

2026.11.13 | 04:26 pm
انتظم لاعبو المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، الجمعة، في حصة تدريبية أخيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة المنتخب الياباني، السبت، في لقاء تجريبي تحتضنه سنغافورة (المركز الإعلامي ـ المنتخب البرازيلي)
استعداد برازيلي

استعداد برازيلي

استعداد برازيلي

استعداد برازيلي