أنشيلوتي: أعمل على بناء جيل برازيلي جديد

يخوض المنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم مواجهة جديدة أمام نظيره الياباني، عندما يلتقيان السبت في مباراة دولية تجريبية، في سنغافورة بعد خمسة أشهر من الفوز القاتل للسيليساو على منافسه الآسيوي في الدور الثاني لمونديال أمريكا الشمالية، لكن بأهداف بعيدة المدى يرسمها الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب الفريق.

وأوضح المدرب الإيطالي للصحافيين، الجمعة، أنَّ كأس العالم 2026 تشكل نهاية مرحلة لجيل من اللاعبين، قائلًا: «شكَّلت كأس العالم نهاية مرحلة لجيل من اللاعبين، ونعمل الآن على بناء جيل جديد يكون جاهزًا ومنافسًا في استحقاقاتنا الرسمية المقبلة، وهي كأس كوبا أمريكا عام 2028 وكأس العالم عام 2030».

وأضاف أنشيلوتي: «أعتقد أنَّ لدينا إمكانات كبيرة، نراقب اللاعبين الشباب، ومن بينهم وجوه جديدة موجودة معنا هُنا، ونحن راضون جدًّا عما نشاهده، لدينا لاعبون شباب يتمتعون بالكثير من الجودة والموهبة، ولذلك ننظر إلى المستقبل بثقة».

ولم يرغب الإيطالي، صاحب الـ67 عامًا، في تخصيص أيّ لاعب بإشادة استثنائية، متابعًا: «يمكنكم ملاحظة سلوكهم في التدريبات ومدى تركيزهم، منحونا جميعًا ثقة كبيرة بالمستقبل، لأننا نرى لاعبين يتمتعون بمستوى عالٍ، قد تنقصهم بعض الخبرة، وهذا أمر طبيعي بالنسبة إلى اللاعبين الشباب».

وخطف جابريال مارتينيلي هدف الفوز لمنتخب «سيليساو» في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، وقاده إلى انتصار على اليابان 2ـ1 يونيو الماضي.

وانتهى مشوار البرازيل في المونديال بالنتيجة ذاتها أمام النرويج في ثمن النهائي.

ويسعى أنشيلوتي حاليًّا إلى بناء منتخب للمستقبل، إذ تضم قائمته المؤلفة من 26 لاعبًا لخوض مباراتَي اليابان نهاية الأسبوع الجاري، وسنغافورة المضيفة الثلاثاء، 15 لاعبًا دون الـ23 من العمر.

ويتولى رافينيا، مهاجم برشلونة الإسباني، الذي يقدم مستويات لافتة مع النادي الكاتالوني، قيادة المنتخب البرازيلي أمام اليابان، الذي أشار إلى أنَّ الفريق يمر في مرحلة بناء، مكملًا: «توقعاتي إيجابية، من الواضح أننا نمر بمرحلة إعادة بناء مع وجود لاعبين جدد، لكنني أرى عناصر تتمتع بمستوى عالٍ ورغبة كبيرة في تقديم كل ما لديها دفاعًا عن قميص المنتخب الوطني، هذه مباراة بمستوى كأس العالم، كما شاهدنا في المونديال الأخير، ستكون مواجهة صعبة للغاية، لأننا ندرك جودة المنتخب الياباني».

وشارك رافينيا في مباراتين فقط خلال كأس العالم 2026، بسبب إصابة في العضلة الخلفية للفخذ.

في المقابل، استعاد هاجيمي مورياسو، مدرب اليابان، محطات الأعوام الثمانية التي أمضاها على رأس الجهاز الفني، وسط توقعات برحيله بعد مواجهة الباراجواي في سنغافورة، على أن يخلفه جو أويوا، مدرب المنتخب الأولمبي تحت 23 عامًا.

وقال مورياسو: «هناك أمور كثيرة تمكّنا من تحقيقها والنجاح فيها، لكن في المقابل كانت هناك أمور لم نتمكن من إنجازها، نجحت في توسيع قاعدة الخيارات وتعزيز عمق التشكيلة».