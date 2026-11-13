نزاهة القوى توقف أوريانا 22 شهرا

أعلنت وحدة نزاهة ألعاب القوى، الجمعة، إيقاف الفرنسية أوريانا لزرق خلاص، الحائزة على الميدالية الفضية في مسابقة السباعية في بطولة أوروبا 2024، لمدة 22 شهرًا، وذلك بسبب إخفاقها في الالتزام بقواعد تحديد أماكن وجودها لأغراض مكافحة المنشطات.

وأصدرت وحدة نزاهة ألعاب القوى بيانًا صحافيًا عبر حسابها الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، جاء فيه: «المحكمة التأديبية قررت إيقاف أوريانا لزرق-خلاص لمدة 22 شهرًا، بدءًا من 26 مارس 2026، بسبب عدم امتثالها لالتزامات تحديد مكان وجودها».

وسبق وأن أوقفت الرياضية الفرنسية مؤقتًا منذ مارس الماضي، كما تقرر إلغاء نتائجها المسجلة بدءًا من 10 نوفمبر 2025. ووفقًا لقرار المحكمة التأديبية الذي نشرته الوحدة، الجمعة.

ونُسبت إلى أوريانا، صاحبة الـ27 عامًا، ثلاث مخالفات تتعلق بقواعد تحديد أماكن الوجود لمكافحة المنشطات خلال الفترة ما بين فبراير ونوفمبر 2025، وهي مخالفات قد تستوجب عقوبة الإيقاف لمدة تصل إلى عامين.

يُذكر أن أوريانا التي نالت الميدالية الفضية في بطولة أوروبا بروما 2024، كانت قد احتلت المركز السادس عشر في دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024، وأدت مشكلات صحية متعددة وإصابات متكررة إلى ابتعادها عن الملاعب في 2025، وفي مطلع 2026، نجحت في تحقيق الأرقام التأهيلية لمسابقة الخماسية للمشاركة في بطولة العالم داخل الصالات في تورون، المدينة البولندية، لكنها انسحبت في نهاية المطاف بسبب إصابة في وتر أخيل، قبل أن تتعرض للإيقاف المؤقت في مارس.