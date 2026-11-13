علي ماهر.. تزوج ياسمين بالسينما ورقص مع كارلوس

سأل طبيب ألماني علي ماهر وهو يفحص ساقه المصابة: «هل اصطدمت بقطار؟»، كان لقب «القطار» قد التصق به منذ دورة الألعاب الإفريقية 1995 في زيمبابوي، بسبب سرعته الفائقة، وبعد نحو 28 عامًا، عاد علي ماهر إلى الواجهة مدربًا لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، خلفًا لرفيق دربه السابق حسام حسن.

وُلد علي ماهر في 3 ديسمبر 1973، وبدأت مسيرته الكروية في الترسانة، بعد أن اصطحبه صديقه عمرو شندي، حارس مرمى النادي، إلى الاختبارات.

أعجب به المدرب صابر صالح فضمّه إلى صفوف الناشئين وهو في الـ15 من عمره، ثم أسهم شاكر عبد الفتاح في تصعيده إلى الفريق الأول.

خاض تجربة قصيرة مع الأنصار السعودي قبل أن يعود إلى مصر وسط اهتمام ناديي الأهلي والزمالك.

يروي ماهر في أحد حواراته الصحافية أنَّ إدارة الترسانة فضّلت عرض الزمالك لأسبابه المالية، وأنَّ مصطفى الرموزي، رجل الأعمال، عرض عليه مليون جنيه في الموسم، فطلب المبلغ نقدًا ثم غادر ووقَّع مع الأهلي بمبلغ 50 ألف جنيه سنويًّا فقط. وعندما علم والده بالفارق المالي طرده من المنزل. أما صالح سليم، رئيس الأهلي الراحل، فطلب لقاءه وأثنى على اختياره، وفقًا لروايته.

في دورة الألعاب الإفريقية 1995 أطلق عليه الجمهور لقب «القطار»، وسجَّل هدفين في المباراة النهائية التي فازت بها مصر 3ـ1 على أصحاب الأرض.

وفي كأس أمم إفريقيا 1996، سجَّل هدف مصر الوحيد في الخسارة أمام الكاميرون بنتيجة 1ـ2.

خاض مع المنتخب 24 مباراة دولية سجَّل خلالها 11 هدفًا، وحقق مع الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا 2001 وكأس السوبر الإفريقي 2002.

في موسم 1997ـ1998 تعرّض لإصابته الشهيرة أمام نادي القناة، بعد أن سجَّل هدف الأهلي الأول ثم اصطدم بالحارس المالي محمدو سيدي بيه الذي خرج من منطقة الجزاء، فأصيب بكسر في عظمة الشظية وإصابة في الكاحل.

أجرى عملية جراحية لتثبيت شريحة ومسامير، ثم سافر إلى ألمانيا للعلاج.

وبعد أعوام، أكّد سيدي بيه أنه لم يتعمّد الإصابة واعتذر إليه.

استمر الألم في كاحله بعد المباريات، حتى أُعدّ له حذاء طبي خاص.

ووفقًا لروايته، انتقل إلى نادي إنبي بطلب من سامح فهمي، وزير البترول آنذاك، ثم اعتزل اللعب عام 2004 وهو في الثلاثين من عمره.

بعد الاعتزال، ظهر في السينما بشخصيته الحقيقية في فيلم «سيد العاطفي» عام 2005، ثم جسّد دور طبيب يتزوج شخصية ياسمين عبد العزيز في فيلم «حاحا وتفاحة» عام 2006، وشارك أيضًا في فيلم «بالعربي سندريلا» ومسلسل «الفوريجي» عام 2010.

كما ظهر في إعلان تجاري رقص فيه مع النجم البرازيلي روبرتو كارلوس.

في الوقت نفسه بدأ مسيرته التدريبية في قطاع الناشئين بنادي الأهلي، ثم عمل مساعدًا لحلمي طولان في المصري والاتصالات.

عاد إلى الأهلي ودرّب فئات مواليد 1991 و1997، وتحدّث لاعبون مثل محمود حسن «تريزيجيه» ورمضان صبحي عن دوره المهم في تصعيدهما.

وقال تريزيجيه إنَّ ماهر أعاده إلى النادي بعد أربعة أشهر من التدريب الفردي ومنحه عشرة أيام لإثبات نفسه.

في مايو 2013 انضم إلى الجهاز الفني للفريق الأول بالأهلي مساعدًا لمحمد يوسف، واستمر في العمل مع يوسف وخوان كارلوس جاريدو وفتحي مبروك وعبد العزيز عبد الشافي «زيزو»، حتى وصول البرتغالي جوزيه بيسيرو في أكتوبر 2015، فغادر الجهاز الفني.

درّب بعد ذلك نجوم المستقبل والترسانة، وفي مارس 2017 استقال من تدريب منتخب مصر للناشئين اعتراضًا على تدخل بعض المسؤولين في اختيار جهازه المعاون وعلى قرار منع الجمع بين التدريب والعمل الإعلامي.

في أبريل 2018 قاد الأسيوطي سبورت إلى الفوز على الأهلي بنتيجة 1ـ0 في ربع نهائي كأس مصر بهدف عمر كمال، وأنهى الفريق الدوري في المركز التاسع.

انتقل إلى سموحة في صيف 2018 وغادره في نوفمبر بعد خلاف مع فرج عامر بشأن إضافة طبيب إلى الجهاز.

قاد إنبي من نوفمبر 2018 حتى استقالته في أكتوبر 2019 بعد 24 مباراة حقق فيها 6 انتصارات و9 تعادلات و9 هزائم.

مع نادي المصري البورسعيدي نال المركز الثالث في موسم 2020ـ2021، وانتهت ولايته الأولى في سبتمبر 2021 بعد اتهام المهاجم النيجيري أوستن أموتو له بسوء المعاملة، ثم حقق مع فيوتشر كأس رابطة الأندية 2022 بالفوز 5ـ1 على غزل المحلة، وعاد مجددًا إلى المصري حتى فبراير 2025.

تولى تدريب سيراميكا كليوباترا في فبراير 2025، وفاز معه بكأس عاصمة مصر في 12 يونيو من العام نفسه بنتيجة 2ـ0 على البنك الأهلي، وأنهى موسم 2025ـ2026 في المركز الرابع برصيد 44 نقطة، وهو أفضل مركز في تاريخ النادي.

في 8 نوفمبر الجاري أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تعيينه مدربًا للمنتخب الوطني الأول.

وقدَّمه الاتحاد رسميًّا في 11 نوفمبر بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، وقال: «أشكر حسام حسن على المجهود المبذول مع المنتخب، وجئنا لاستكمال عمله وتقديم شيء مختلف.. لدينا أفضل اللاعبين في قارة إفريقيا والعالم».

الجمعة، على ملعب القاهرة الدولي، يخوض علي ماهر أول اختبار رسمي له أمام منتخب مالاوي ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2027.

يقف على خط التماس بعد 22 عامًا من الاعتزال، في ملعب يعرفه بتفاصيله أكثر مما يعرف منزله.