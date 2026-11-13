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تجهيزات تشيلي

2026.11.13 | 04:52 pm
أجرى لاعبو منتخب تشيلي الأول لكرة القدم تدريبهم الأخير قبل مواجهة نظيرهم الكولومبي، السبت، تجريبيًا في مدينة كالي الكولومبية (الفرنسية)
تجهيزات تشيلي

تجهيزات تشيلي

تجهيزات تشيلي