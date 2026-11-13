تجهيزات تشيلي

أجرى لاعبو منتخب تشيلي الأول لكرة القدم تدريبهم الأخير قبل مواجهة نظيرهم الكولومبي، السبت، تجريبيًا في مدينة كالي الكولومبية (الفرنسية)