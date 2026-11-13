جاهزية باتريوتس

واصل فريق نيو إنجلاند بيتريوتس الأول لكرة القدم الأمريكية تدريباته، الجمعة، قبل مواجهة نظيره ديترويت لايونز، الأحد، ضمن سلسلة مباريات الـ«NFL» الدولية التي يستضيفها ملعب «أليانز أرينا» في ميونخ. (رويترز)