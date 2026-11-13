الخليج يبحث مع الفتح التجريبية

فتحت إدارة فريق الخليج الأول لكرة القدم اتصالات مكثفة مع نظيرتها في الفتح، لتنسيق مباراة تجريبية تجمع الطرفين 19 نوفمبر الجاري، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته أنَّ هذه الخطوة تأتي بهدف المحافظة على جاهزية اللاعبين البدنية والفنية ورفع نسق الانسجام قبل استئناف المنافسات الرسمية.

ويستعد الخليج لمواجهة مضيفه الخلود في الرس، 27 نوفمبر الجاري، لحساب الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

ويحتل الخليج المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من 12 مباراة، حقق خلالها ثلاثة انتصارات وستة تعادلات مقابل ثلاث هزائم، متساويًا في الرصيد النقطي مع الدرعية، صاحب المركز الثامن.