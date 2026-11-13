النصر يعود

عاود لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم تدريباتهم، الجمعة، بعد إجازة استمرت نحو أسبوع تزامنًا مع فترة التوقف الجارية، بسبب الاستحقاقات الدولية في أيام «فيفا». (المركز الإعلامي ـ النصر)