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النصر يعود
2026.11.13 | 06:04 pm
عاود لاعبو فريق النصر الأول لكرة القدم تدريباتهم، الجمعة، بعد إجازة استمرت نحو أسبوع تزامنًا مع فترة التوقف الجارية، بسبب الاستحقاقات الدولية في أيام «فيفا». (المركز الإعلامي ـ النصر)
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