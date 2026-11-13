نايف عضوا في مجلس البيسبول الآسيوي

انتُخب نايف بن حميد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة، عضوًا في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للبيسبول، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي الذي عُقد في مدينة تايبيه التايوانية.

وبهذا الانتخاب يجمع ابن حميد بين عضويتين قاريتين، إذ يشغل إلى جانب عضويته الجديدة في مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للبيسبول عضوية اللجنة التنفيذية في الاتحاد الآسيوي للسوفتبول، ما يعكس الحضور المتنامي السعودي في منظومة اللعبتين على المستوى القاري.

وطبقًا لحساب الاتحاد السعودي لكرة القاعدة والكرة الناعمة على منصة «إكس» يأتي هذا الانتخاب تتويجًا للجهود التي يبذلها الاتحاد في تطوير اللعبتين محليًا وتعزيز حضورهما إقليميًا ودوليًا، ويمثّل ثقةً قارية بالكفاءات الرياضية السعودية وقدرتها على الإسهام في صناعة القرار الرياضي الآسيوي.

وعبّر ابن حميد عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، ولوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية على دعمهما المتواصل، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثّل مسؤولية للعمل على تطوير البيسبول والسوفتبول في القارة الآسيوية، وخدمة الرياضة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.