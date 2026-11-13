بمشاركة زايدو.. التعادل يخيم على لقاء جزر القمر والكونغو

اكتفى زايدو يوسف، لاعب وسط فريق الفتح الأول لكرة القدم، بالمشاركة لمدة 57 دقيقة في تعادل سلبي لمنتخب جزر القمر مع ضيفه الكونغو برازافيل، الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من سابع مجموعات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2027.

وعاد يوسف إلى التشكيل الأساسي لجزر القمر بعدما شارك بديلًا في المباراة السابقة أمام السنغال الشهر الماضي.

وغادر الملعب أمام الكونغو في الدقيقة 12 من الشوط الثاني ودخل مكانه زميله إدريس محمد.

وقبل خروجه حصل لاعب وسط الفتح على بطاقة صفراء في الدقيقة 49 إثر مخالفة ضده.

ورفع التعادل رصيد جزر القمر إلى 4 نقاط في المركز الثاني، فيما حصلت الكونغو على نقطتها الثانية وظلت متذيلة للترتيب بفارق نقطة خلف ناميبيا الثالثة، أما الصدارة فتحتلها الكاميرون بسبع نقاط.