بوروندي تفرض التعادل على زامبيا.. وبصمات ساكالا تغيب

غاب الزامبي فاشيون ساكالا، جناح فريق الفيحاء الأول لكرة القدم، عن التسجيل وصناعة الأهداف، خلال تعادل منتخب بلاده 1ـ1 مع ضيفه البوروندي، الجمعة، ضمن الجولة الثالثة من تاسع مجموعات التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2027.

وأخفق ساكالا في التسجيل أو الصناعة، بعدما بصم على إسهامين تهديفيين مختلفين خلال المباراتين الدوليتين السابقتين لمنتخب بلاده.

وارتدى جناح الفيحاء شارة قيادة المنتخب للمباراة الثامنة على التوالي، مواصلًا حملها منذ نوفمبر 2025.

وتقدم أصحاب الأرض الزامبيون أولًا عن طريق إدوارد تشيلوفيا، الجناح الأيمن، في الدقيقة 65، قبل أن يدرك الضيوف التعادل في الدقيقة 82 بواسطة جان كلود جيروموجيشا، الجناح الأيسر.

واستمر ساكالا في الملعب حتى نهاية المباراة، التي اكتفى خلالها المنتخبان بنقطة واحدة لكل منهما.

ورفعت زامبيا رصيدها إلى أربع نقاط، متساوية مع الجزائر متصدرة المجموعة، التي تتبقى لها مباراة، فيما واصلت بوروندي احتلال المركز الأخير بنقطتين، خلف توجو صاحبة النقاط الثلاث.