الصحفي يبدأ رحلة الأهداف الدولية

احتاج مروان الصحفي، جناح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، إلى 17 مباراة دولية كي يفتتح رصيد أهدافه مع «الأخضر».

وأحرز الصحفي، لاعب فريق الاتحاد، هدفًا خلال الشوط الأول من المواجهة التجريبية مع كوريا الجنوبية، الجمعة، في الدوحة العاصمة القطرية، مانحًا المنتخب السعودي التقدّم 1ـ0 قبل ختام الشوط، وممهدًا طريق الفوز، بنتيجة 3-2، على ملعب جاسم بن حمد.

ولعِب الجناح الاتحادي 16 مباراة سابقة لصالح «الصقور الخُضر»، بدأت في يونيو 2024 أمام باكستان.

وقبل تجريبية كوريا، بدأ الصحفي 9 مباريات دولية، ودخل بديلًا في 9، وأكمل مباراتين حتى صافرة النهاية.

وتوزّعت مشاركاته بين تصفيات كأس العالم الأخيرة، وبطولة الكأس الذهبية العام الماضي، وكأس الخليج قبل الأخيرة، ومبارياتٍ تجريبية.

ويخوض المنتخب، تحت قيادة المدرب اليوناني جيورجيوس دونيس، معسكرًا تدريبيًا في الدوحة، استغلالًا لفترة «أيام فيفا» الجارية. وينتهي المعسكر، الذي بدأت حصصه التدريبية الاثنين، بمواجهة تجريبية ضد أوزبكستان الثلاثاء.