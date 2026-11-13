بفوزها الأول.. إثيوبيا تربك حسابات موزمبيق

حقق المنتخب الإثيوبي الأول لكرة القدم، الجمعة، فوزه الأول في حملته لبلوغ نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2027، عندما تغلب على مضيفه الموزمبيقي بهدف دون رد لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة العاشرة.

وعلى ملعب «زيمبيتو» في العاصمة مابوتو دخلت إثيوبيا، المباراة على وقع خسارتين أمام السنغال المتصدرة «7»، والسودان الثالث «3»، فيما كانت موزمبيق «4» تأمل أن تنافس على الصدارة.

وظلت المباراة دون أهداف طوال الشوط الأول ومعظم الثاني، حيث لم يتمكن أي من الفريقين من إيجاد ثغرة ينفذ منها إلى الشباك.

لكن إثيوبيا، استغلت فرصتها في النهاية عندما سجل لاعب الوسط المهاجم كنعان ماركنيه هدفًا قبل ثلاث دقائق من نهاية الوقت الأصلي، ليمنح منتخبه أول فوز ويعزز فرصه في بلوغ النهائيات للمرة الأولى منذ 2021.

وتعد إثيوبيا واحدة من مؤسسي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إلى جانب السودان ومصر، وشاركت معهما في البطولة الأولى التي استضافتها الخرطوم 1957. وستواجه موزمبيق في جولة الإياب الثلاثاء المقبل.