بعد 21 عامًا.. «الأخضر» يستعيد الفرح أمام الكوريين

كسِب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره الكوري الجنوبي، الجمعة، للمرة الأولى منذ 21 عامًا، وأنهى التفوٌّق الطفيف لـ «الشمشمون» أمامه.

وانتهى لقاء المنتخبين التجريبية، على ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، بفوز «الصقور الخُضر» 3ـ2، في خامس انتصارٍ لهم أمام الكوريين.

وافتتح الجناح مروان الصحفي أهداف المباراة في الدقيقة 45+2. وأحرز محمد كنو، لاعب الوسط، والمدافع عبد الإله العمري هدفين في الدقيقتين 55 و59. فيما سجّل للمنافس المهاجمان هيون جيو أو وجاي سونج لي في الدقيقتين 48 و69.

وارتفع عدد المواجهات بين المنتخبين إلى 19، كسِب كل طرفٍ خمسًا منها، وحسم التعادل تسعًا.

وتغلّب «الأخضر» على كوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ فعلها، بنتيجة 1ـ0، في 17 أغسطس 2005 ضمن تصفيات كأس العالم 2006.

وتواجه الطرفان، يومها، على ملعب «سيؤول كأس العالم»، وخطف الضيوف الانتصار بهدف المهاجم محمد العنبر، تحت القيادة الفنية للأرجنتيني جابرييل كالديرون.

بعدها، أسفرت ست مواجهات مباشرة عن ثلاثة تعادلات وثلاثة انتصارات كورية. وفي السابعة، فاز السعوديون، تحت قيادة المدرب اليوناني جيورجيوس دونيس، في تجريبية الدوحة، التي تأتي ضمن معسكر إعدادي بدأت حصصُه التدريبية الإثنين.