بعد غياب 3 أعوام.. نونيس تواجه هاريسون على عرش التاريخ

تدخل البرازيلية أماندا نونيس، البطلة السابقة في فئتين وزنيتين ببطولة «يو.إف.سي» للفنون القتالية المختلطة، الحلبة للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام، عندما تواجه الأمريكية كايلا هاريسون، السبت، في محاولة لاستعادة لقب وزن الديك.

وفازت نونيس، البالغة من العمر 38 عامًا، بالحزام في يوليو 2016، بعدما تفوقت على ميشا تيت، ثم سحقت الأمريكية روندا روزي، بطلة الوزن السابقة، بالضربة القاضية خلال 48 ثانية، في أول دفاع لها عن اللقب. وواصلت البرازيلية مسيرتها بفوز ساحق على كريس سايبورج خلال 51 ثانية في ديسمبر 2018، لتحصد حزام وزن الريشة.

وقالت نونيس للصحافيين خلال مؤتمر صحافي: «حققت كل ما أردته خارج عالم القتال، والآن أنا مستعدة للعودة. عندما حصلت كايلا على الحزام، أرسلت إلى القائمين على البطولة رسالة نصية قلت فيها حرفيًا: أنا مستعدة للعودة. سأستعيد حزامي من كايلا».

ولن تكون مهمة انتزاع الحزام من هاريسون سهلة بعد هذا الغياب الطويل، فالأمريكية حائزة ذهبيتين أولمبيتين في الجودو، كما سبق لها الفوز بلقب الوزن الخفيف في دوري المقاتلين المحترفين، قبل انتقالها إلى «يو.إف.سي»، حيث تغلبت على جوليانا بينا في نزالها الثالث بالبطولة، لتحصد لقب وزن الديك.

وكان من المقرر تنظيم النزال في يناير الماضي، لكنه تأجل بعد خضوع هاريسون لجراحة في الرقبة لعلاج انزلاق غضروفي.

وتلتقي المقاتلتان أخيرًا في ماديسون سكوير جاردن، في مواجهة قد تحسم جانبًا كبيرًا من الجدل حول أعظم مقاتلة في تاريخ الفنون القتالية المختلطة. فنونيس سبق لها إحراز لقبي فئتين وزنيتين، بينما تسعى هاريسون إلى ترسيخ مكانتها بين أساطير اللعبة.

وقالت هاريسون: «أشعر أنني سأثبت أنني البطلة ليلة السبت، وبعد ذلك سأمنحها فرصة إعادة تلقائية في وزن 145 رطلًا، وزن الريشة، حتى أتمكن من انتزاع الحزام الآخر».