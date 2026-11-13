مورينو: شخصية السعوديين قوية

ذكر الإسباني روبرت مورينو، مدرب منتخب كوريا الجنوبية الأول لكرة القدم، أن لاعبيه ارتكبوا العديد من الأخطاء أمام المنتخب السعودي، الذي فاز عليهم 3ـ2، في مباراة تجريبية مساء الجمعة احتضنها ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، عاصمة قطر.

وخلال مؤتمر صحافيّ بعد المباراة، صرّح مورينو: «امتلكنا رغبة كبيرة لإظهار وحدة المنتخب في الميدان، ولم نُوفّق، أعتقد أن التعادل هو النتيجة المستحقة، لكننا ارتكبنا العديد من الأخطاء وأهدينا المنافس التقدم في النتيجة». وأضاف: «حاولنا العودة، وسنحت لنا العديد من الفرص، كنا نتمنى أن نهدي المشجعين الانتصار خاصةً من حضروا من مناطق بعيدة، ونعِدهم بتقديم أفضل ما لدينا في المباريات المقبلة»، مشيرًا إلى تميز أداء «الأخضر» وإظهاره شخصية قوية في الملعب.

وقال الإسباني إنه ينتظر من جميع لاعبيه تقديم الأفضل ولا يودّ الحديث عن لاعب بعينه، واستطرد: «عندما نتحدث عن القائد سون فإنه يجسد شخصية المنتخب وسيقدم أفضل ما لديه كعادته»، منبهًا إلى ضرورة علاج الأخطاء للعودة بصورة أقوى، ولفت إلى عرضه بعض مباريات المنتخب السعودي على لاعبيه قبل المباراة التجريبية.