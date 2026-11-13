كأس السيدات.. الهلال والقادسية يستعرضان بـ 22 هدفا

بلغ فريق الهلال الأول لكرة القدم للسيدات ونظيره القادسية ربع نهائي بطولة كأس الاتحاد بفوزين كاسحين على اتحاد النسور 9ـ0، واليرموك 13ـ0 تواليًا، الجمعة، ضمن منافسات دور الـ 16.

وفي المباراة الأولى التي جرت على ملعب نادي الترجي في القطيف، لم يجد الفريق الهلالي صعوبةً في تجاوز مضيفه اتحاد النسور حيث أمطر شباكه بتسعة أهدافٍ، منها أربعة «سوبر هاتريك» للنيجيرية النيجيرية أسيسات أوشوالا، وثنائية لعبير ناصر، ودانة الضحيان، وهدف للبرازيلية كاثلين سوزا.

وعلى ملعب نادي النهضة في الدمام، كانت الحصيلة الأكبر من الأهداف القدساوية في مرمى اليرموك، البالغة 13، من نصيب الإسبانية إستير جونزاليس «سوبر هاتريك»، بينما سجلت البرازيلية أدريانا سيلفا ثلاثة أهدافٍ «هاتريك»، ومرام اليحيا هدفين، مقابل هدفٍ لكلٍّ من شادن القحطاني، والبرازيلية ماريا إدواردا، والكولومبية ماري ألفاريز، والفرنسية ليا لو جاريك.