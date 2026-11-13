دونيس: لست مدربًا عاديًا.. والشائعات تلاحقني

عبَّر اليوناني جيورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن رغبته في قيادة «الأخضر» خلال كأس آسيا المقبلة، التي أعيدت جدولة موعدها.

وقال خلال مؤتمر صحافي الجمعة بعد الفوز 3ـ2 على كوريا الجنوبية في مباراة تجريبية احتضنتها الدوحة: «تعرفون أنني شخص صريح، أنا لست مدربًا عاديًا، بل جزء لا يتجزأ من السعودية وخضت العديد من التجارب فيها».

وأكد دونيس أن «الشائعات ليست مفيدة». وأوضح: «كنا نحتفل في الحافلة بالفوز بكأس الخليج الأخيرة، وفي اليوم الثاني تواصل معي صديق يوناني متسائلًا: هل خرجت من المنتخب؟ واليوم تعود هذه الشائعات، وعليكم أن تعرفوا أنها لا تؤثر عليّ، لكن على غرفة الملابس وعلى استقرار المنتخب».

وشدد على حاجته إلى خطة للمستقبل. وأضاف: «إذا كان دونيس هو المدرب فعلينا العمل، وإذا لم أكن كذلك سأستمر في دعم المنتخب، وفي العمل من قلبي من أجل هذا الوطن».

وأبان: «خطتي جاهزة وشرحتها للجميع، وستكون هناك اجتماعات خاصة مع الأجهزة الفنية للمنتخبات، سنتطوّر خطوة بخطوة ولدينا جيل جديد يمتلك جميع مقوّمات النجاح»، مؤكدًا تجهيزه خطة معسكرٍ إعداديّ للمنتخب في شهر مارس المقبل، تحضيرًا للمشاركة في كأس الكونكاكاف الذهبية.

وقال عن كأس آسيا 2027: «عندما تأجّلت قلت لهم إن عقدنا سينتهي قبل بدء البطولة، وأنا لديّ رغبة في قيادة الأخضر السعودي في هذه البطولة، ظهرت أسماء الكثير من المدربين الكبار، لكن هذه الشائعات ليست مفيدة»، مشيرًا إلى تحلّي حديثه بالصراحة المعهودة عنه.

وأبدى دونيس سعادته بما قدّمه اللاعبون من روح قتالية أمام كوريا الجنوبية، ووصف الأداء بأنه كان ممتازًا حتى الدقيقة 75، واعدًا بعلاج الأخطاء تدريجيًا.

وقال «أظهرنا قوّتنا أمام خصم قوي، وقدمنا أداءً فيه ثقة في النفس، لدينا لقاء تجريبي آخر وسنواصل تحقيق النتائج الإيجابية».