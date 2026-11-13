الرأس الأخضر يكسر عناد التصفيات على حساب نجم الرائد

حقق منتخب الرأس الأخضر الأول لكرة القدم فوزًا على ضيفه الليبيري بنتيجة 4ـ2 في المباراة التي جمعتهما على الملعب الوطني في العاصمة برايا، ضمن ثالث جولات المجموعة الـ 11 من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2027.

وشارك الليبيري سولومون تويه، لاعب وسط الرائد السعودي «درجة أولى»، أساسيًّا في تشكيل منتخب بلاده، وأكمل المباراة حتى نهايتها.

وافتتح أيوني سانتوس، لاعب الوسط، التسجيل للرأس الأخضر في الدقيقة الخامسة، واستطاع فرانكلين نيينيتوي، جناح ليبيريا، إدراك التعادل في الدقيقة 36.

واستعاد أصحاب الأرض التقدم سريعًا عبر جوزيه تافاريس، لاعب الوسط، في الدقيقة 38، ثم عزَّز زميله دايلون روشا ليفرامينتو، رأس الحربة، النتيجة بالهدف الثالث «43»، قبل أن يضيف ديرينسيلي سانشيز فرنانديز، الجناح البديل، الهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع «90+1».

وقلَّص المهاجم أيووبا كوسياه الفارق لليبيريا من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع «90+5»، لتنتهي المباراة بفوز الرأس الأخضر 4ـ2.

وحقق منتخب الرأس الأخضر أول انتصاراته في التصفيات، ورفع رصيده إلى ثلاث نقاطٍ، فيما بقيت ليبيريا بلا نقاطٍ بعد تلقيها الخسارة الثالثة.

ويتقاسم منتخبا مالي ورواندا صدارة المجموعة برصيد ست نقاطٍ من مباراتين لكلٍّ منهما، بينما يأتي منتخب الرأس الأخضر في المركز الثالث بثلاث نقاطٍ، وتتذيل ليبيريا الترتيب دون رصيدٍ.

وسيلتقي المنتخبان مجدَّدًا، الثلاثاء المقبل، في مونروفيا، العاصمة الليبيرية، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات.