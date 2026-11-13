كاريك: الحب لا يموت أبدا مع يونايتد

أكد مايكل كاريك، المدرب السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، أنه لا يتمنى سوى النجاح لـ«الشياطين الحمر»، وذلك بعد 24 ساعة فقط من إقالته، مجددًا تأكيده على ارتباطه العاطفي الراسخ بالنادي الذي عيّن الجمعة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو خلفًا له.

وكان كاريك ترك انطباعًا إيجابيًا عقب توليه المهمة مدربًا مؤقتًا، إثر إقالة البرتغالي روبن أموريم في يناير الماضي، إذ قاد الفريق إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وكوفئ اللاعب السابق بالفريق بعقد لمدة عامين، غير أن نتائجه شهدت تراجعًا حادًا خلال الموسم الجاري حيث يحتل يونايتد المركز الثامن عشر بثماني نقاط، بعدما حقق فوزًا واحدًا فقط في المسابقة بحلول الجولة العاشرة.

وأعلن النادي، الجمعة، تعيين بوكيتينو، مدرب توتنام وتشيلسي وباريس سان جيرمان الفرنسي والمنتخب الأمريكي، خليفة لكاريك.

وعلى الرغم من تراجع النتائج الموسم الجاري، حافظ كاريك على شعبيته لدى جماهير النادي، لا سيما بفضل مسيرته لاعبًا، حيث أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات تحت قيادة المدرب أليكس فيرجيسون الذي اعتزل التدريب 2013.

وأكد المدرب «45 عامًا» أن علاقته بالنادي ستبقى راسخة، قائلًا في منشور عبر حسابه على «إنستجرام»:«لا أتمنى لمانشستر يونايتد سوى النجاح. لقد شكّل هذا النادي جزءًا كبيرًا من حياتي، وهذا أمر لن يتغير أبدًا». وأضاف:«سأظل فخورًا دائمًا بالدور الذي أديته، وسأتمنى له الأفضل على الدوام.. سأبقى إلى جانبكم من الآن فصاعدًا، أتابع الفريق من المدرجات وأشجع اللاعبين».

ووجّه لاعب وسط المنتخب السابق تحية إلى جماهير يونايتد وجهازه الفني واللاعبين، قائلًا:«لقد حظيت بامتياز كبير تمثّل في قيادة الفريق الذي أحبه.. قليلون يحظون بفرصة عيش هذه التجربة والشعور بها، وأنا ممتن للغاية لذلك. لكن هذا الامتياز ترافقه مسؤولية كبيرة، وعندما تكون في يونايتد، عليك أن تدرك تمامًا معنى ذلك».

واستطرد:«هذا النادي مختلف عن أي نادٍ آخر. ففي نهاية المطاف، عليك أن تسعى دائمًا إلى بلوغ القمة، لكن هناك ثقافة وقِيمًا وسلوكيات يجب الالتزام بها واحترامها، وهي أمور ترسخت على مدى أعوام طويلة».

ووصف كاريك جماهير يونايتد بأنها فئة استثنائية ونادرة، مشيرًا إلى أن اللحظات التي عاشها الفريق معها خلال العام الجاري ستبقى محفورة في الذاكرة.

وقال: «عشنا أوقاتًا رائعة هذا العام، ولحظات لن ينساها أحد منا. وأجمل ما في موقعي كان رؤية هذا العدد الكبير منكم يعيش تلك اللحظات بكل جوارحه، ويغادر الملعب متلهفًا للعودة مجددًا في المباراة المقبلة». وختم: «كل ما أردته هو أن أردّ لكم بعضًا مما منحتموني إياه. فذلك الحب لا يموت أبدًا».