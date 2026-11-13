منذ 2013.. يونايتد ينفق 100 مليون على المدربين

رفع تعاقد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لقيادة الفريق الأول لكرة القدم إجمالي إنفاقه على تعيين وإقالة المدربين وغيرهم من كبار مسؤولي اللعبة إلى نحو مليون جنيه إسترليني، منذ رحيل أليكس فيرجسون عن تدريب الفريق عام 2013.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» الجمعة أن يونايتد سيدفع نحو 7.4 مليون جنيه «9.8 مليون دولار» لفسخ عقد بوكيتينو مع المنتخب الأمريكي، وقد تزيد في فعل ذلك مع مساعديه، في حين قدرت وسائل إعلام بريطانية أن إقالة الإنجليزي مايكل كاريك وجهازه الفني يكلف ما لا يقل عن خمسة ملايين أخرى.

وأقيل كاريك لاعب الوسط السابق بالفريق من تدريب يونايتد الخميس، بعد أقل من ستة أشهر من توقيعه عقدًا لمدة عامين في مايو بعدما ساءت النتائجـ والتي أدت لتراجعه إلى المركز الـ 18 حاليًا.

ويُعتبر الرقم المذكور تقديريًا وليس إجماليًا مؤكدًا من جانب النادي، ويشمل المديرين الرياضيين بالإضافة إلى المدربين. وقدرت صحيفة «تليجراف» أن تعيين بوكيتينو ورحيل كاريك سيرفع الإنفاق إلى أكثر من 108 ملايين.

وكان التعاقد مع البرتغالي روبن أموريم أمرًا مكلفًا آخر، إذ دفع يونايتد لسبورتينج لشبونة 11 مليون يورو «9,18 مليون جنيه» لفسخ عقده، حسبما ذكرته «رويترز» حينذاك، قبل إقالته في يناير 2026 بعد 14 شهرًا فقط من توليه المنصب. وسجل النادي لاحقًا تكلفة بقيمة 8.2 مليون تتعلق برحيله وإعادة الهيكلة.

وأظهرت حسابات يونايتد أن إقالة الهولندي إريك تن هاج وجهازه المعاون كلفته 10.4 مليون، في حين ذكرت «تليجراف» أن تكلفة رحيل النرويجي أولي جونار سولشار بلغت 9.1 مليون.

وقدرت الصحيفة التكلفة المرتبطة برحيل الألماني رالف رانجنيك وجهازه المعاون والتغييرات الأخرى في إدارة شؤون كرة القدم بـ 14.7 مليون.

وذكرت «تليجراف» أن إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو عام 2018 كلف 19.6 مليون، في حين بلغت عند رحيل الهولندي لويس فان جال قبل ذلك بعامين 8.4 مليون، والإسكتلندي ديفيد مويس في 2014 مبلغ 4.9 مليون.

وأضافت أن يونايتد دفع أيضًا 1.6 مليون لنادي أياكس لتعيين تن هاج ومساعده ميتشل فان دير جاج، ونحو مليون لنادي مولده النرويجي عندما تولى سولشار المهمة.

وتكبد النادي تكاليف تعيين المدير الرياضي دان أشوورث قادمًا من نيوكاسل يونايتد، ثم إنهاء تعاقده خلال خمسة أشهر.

وأضاف وصول بوكيتينو مبلغًا كبيرًا آخر إلى تكلفة 13 عامًا من الاضطرابات، في الوقت الذي يواصل فيه يونايتد البحث عن الاستقرار الذي ميز عهد فيرجسون.