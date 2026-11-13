أستراليا تكسب قطر بثلاثية

فاز المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم، الجمعة، بثلاثية نظيفة على نظيره القطري مباراة تجريبية استضافها ملعب «عبد الله بن خليفة» في الدوحة.

جاءت الأهداف الثلاثة بالشوط الأول إذ افتتحت استراليا التسجيل في الدقيقة الخامسة اثر خطأ من الحارس القطري محمود أبوندى الذي أبعد الكرة عن منطقة جزاء فريقه لتصل إلى رايلي ماكجري الذي أودعها الشباك بسهولة.

وأضاف تيتي يينجي الهدف الثاني «32» بعد تمريرة من زميله كونور ميتكالف داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة قوية على يمين أبوندى.

وأضاف نيستوري إيرانكوندا الثالث «40» بعد إبعاد خاطئ من أحد مدافعي قطر لتصل إليه على حدود منطقة الجزاء ليرسلها قوية داخل الشباك.

وتلعب قطر مباراتين تجريبيتين في الدوحة خلال نوفمبر الجاري أمام أستراليا وكوريا الجنوبية، وذلك ضمن برنامج إعداد يقوده المدرب الإسباني يولن لوبتيجي.