بوكيتينو: قيادة يونايتد أصعب قراراتي

وصف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو قراره ترك تدريب المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم، والانضمام إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي بـ «أحد أصعب القرارات في مسيرته».

وبعد ساعاتٍ من الإعلان عن تعيينه رسميًّا مدربًا للفريق الإنجليزي خلفًا لمايكل كاريك، تحدَّث بوكيتينو «54 عامًا» إلى وسائل الإعلام في الولايات المتحدة بتأثُّرٍ شديدٍ، وهو يضع حدًّا لمشواره الناجح مع المنتخب الأمريكي الذي استمر عامين، وكان سينتهي في 2030 حيث وقَّع عقدًا جديدً، أغسطس الماضي، عقب نهاية مونديال 2026.

وقال المدرب: «تعلَّمنا الكثير منكم جميعًا، ومن هذا البلد الرائع. أعتقد أن هذا كان أحد أصعب القرارات في مسيرتي».

وسيواصل المدرب مهامه بالإشراف على مباراتي الولايات المتحدة أمام هايتي في دوري الكونكاكاف، السبت والثلاثاء المقبلين، قبل أن يبدأ عمله مع يونايتد.

وتأثَّر المدرب السابق لتوتنام وتشيلسي الإنجليزيين وباريس سان جيرمان الفرنسي مجدَّدًا بينما كان يستعرض تجربته في الولايات المتحدة التي قاد خلالها المنتخب إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم الأخيرة للمرة الأولى.

وذكر: «أود أن أقول للجهاز الفني واللاعبين: شكرًا جزيلًا على العامين الماضيين. لقد جعلتموني سعيدًا جدًّا بالمشاركة في مشروعٍ رائعٍ. من الصعب عليَّ الآن أن أنهي هذه التجربة».

وتابع بوكيتينو: «كنا متحمسين للغاية لمشاركة مشروعٍ آمنا به حقًّا، وهذا ما يجعل القرار أكثر صعوبةً. من الصعب التحدُّث الآن، لأنني شخصٌ عاطفي جدًّا. إنه قرارٌ محزنٌ للغاية، لكنَّنا محترفون، ونسعى إلى تحقيق أحلامنا».

وكشف بوكيتينو، الذي ارتبط اسمه بمانشستر يونايتد طوال مسيرته التدريبية، عن أن المفاوضات الخاصَّة بإتمام الانتقال جرت بسرعةٍ كبيرةٍ: «كل شيءٍ حدث بسرعةٍ. نحن وصلنا إلى هنا الجمعة الماضي، وبدأت هذه الأخبار بالظهور بعد ظهر الأحد. كنا نتحدَّث مع الاتحاد، وأمس عندما تم التوصُّل إلى الاتفاق، عقدنا اجتماعًا، وأبلغت اللاعبين بالقرار. كانوا داعمين للغاية. اتحاد كرة القدم الأمريكي ومانشستر يونايتد اتَّفقا على أن نستمر في عملنا، وهذا لن يُغيِّر التزامنا».

وأكد الأرجنتيني أنه لم يكن يفكر في العودة إلى الدوري الإنجليزي عندما وقَّع على تمديد عقده مع الاتحاد الأمريكي أخيرًا، لكنَّه أقرَّ بأن فرصة تدريب مانشستر يونايتد كانت أكبر من أن تُرفض: «لا تتاح في مسيرتك المهنية فرصٌ كثيرةٌ مع نادٍ مثل مانشستر يونايتد. من الصعب للغاية رفض مثل هذه الفرصة عندما تأتي، لكنَّني أريد أن أوضح، أن قرار تمديد العقد كان التزامًا تجاه الاتحاد الأمريكي».