العمري يكمل العشرين برأسية كوريا

ارتفع إلى 20 عددُ أهدافِ المدافع عبد الإله العمري في مشاركاته مع الأندية والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم بعدما هزَّ شباك كوريا الجنوبية في مباراةٍ تجريبيةٍ، مساء الجمعة، في الدوحة، كسِبَها «الصقور الخُضر» 3ـ2.

وواصل العمري التسجيل بالرأس، رافعًا عدد أهدافه الدولية إلى ثلاثةٍ، أضيفت إلى 17 مع النصر والوحدة.

والموسم الجاري تحديدًا، أحرز المدافع أربعة أهدافٍ، كُلُّها من رأسياتٍ.

وسجَّل العمري بقميص المنتخب أمام الكويت في 2021، والأوروجواي خلال كأس العالم 2026.

ومع الأندية، أحرز هدفًا مع الوحدة، و16 مع النصر، منها ثلاثةٌ الموسم الجاري أمام الرياض، والاتفاق، وباختاكور الأوزبكي.

وصعَّد النصر العمري إلى الفريق الأول خلال موسم 2017ـ2018، وأعير إلى الاتحاد الموسم التالي، ليعود بعده إلى النادي العاصمي.