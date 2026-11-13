كومان وسيماكان يتقدمان النصراويين في التدريب الأول

استعاد فريق النصر الأول لكرة القدم جهود الثنائي الفرنسي كينسجلي كومان ومحمد سيماكان بعد مشاركتهما في التدريبات الجماعية التي استؤنفت الجمعة، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وانضم كومان وسيماكان إلى التدريبات بعد اكتمال برنامجهما التأهيلي، عقب تعافيهما من الإصابات التي أبعدتهما عن المشاركة مع الفريق في عدد من المباريات التي سبقت فترة التوقف الجارية المتزامنة مع أيام «فيفا».

وعانى كومان «30 عامًا» من إصابة في العضلة الخلفية لحقت به خلال لقاء فريقه أمام نيفتشي فرغانة الأوزبكي، 12 أكتوبر الماضي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، وتسببت في غيابه عن آخر ثلاث جولات بدوري روشن السعودي، إضافة إلى مباراة رابعة في البطولة الآسيوية.

أما سيماكان «26 عامًا» فقد تعرض لإصابة في المفصل حالت دون مشاركته خلال مواجهة باختاكور الأوزبكي في رابع جولات مجموعة الغرب للبطولة القارية.

وعلى صعيد التحضيرات، استعان الجهاز الفني بالثنائي سلطان الماص وخالد الدوسري حارسي مرمى الفئات السنية في خطوة هدفت إلى تعويض النقص بمركز الحراس في غياب ثلاثة بداعي الإصابة وهم: نواف العقيدي وراغد النجار ومبارك البوعينين، إضافة إلى البرازيلي بينتو ماتيوس المشارك مع منتخب بلاده في النافذة الدولية الحالية.

ويتأهب الفريق النصراوي لمواجهة الكلاسيكو أمام الأهلي في 20 نوفمبر الجاري على ملعب الإنماء في جدة، والمؤجلة من الجولة التاسعة للدوري.

ويحتل النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري بـ28 نقطة، أما الأهلي فإنه يأتي سادسًا بـ21 نقطة.