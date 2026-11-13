إيطاليا تخسر فراتيزي أمام بلجيكا

خسر المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم دافيدي فراتيزي ، لاعب الوسط الهجومي، في مباراته الحاسمة أمام بلجيكا ضمن دوري الأمم الأوروبية، الأحد، بسبب الإصابة.

وأوضح الاتحاد الإيطالي، الجمعة، أن لاعب لاتسيو، الذي سجل بمرمى فرنسا هدفه العاشر في 39 مباراةً دوليةً، غادر المعسكر، وعاد إلى ناديه بسبب معاناته من مشكلاتٍ عضليةٍ، دون تقديم مزيدٍ من التفاصيل.

وذكر الاتحاد، أن لاعبي المنتخب قُسِّموا غداة الفوز اللافت على فرنسا 3ـ1 إلى مجموعتين، إذ خضع الأساسيون لتدريباتٍ داخل القاعة، وجلساتٍ في حوض السباحة، فيما أجرى بقية اللاعبين حصةً على أرض الملعب.

وتتصدَّر إيطاليا، الغائبة عن كأس العالم في النسخ الثلاث الأخيرة، المجموعة الأولى برصيد عشر نقاطٍ، متساويةً مع فرنسا، لكنَّها تتفوَّق عليها بفارق الأهداف «+5 مقابل +3».

ويكفي المنتخب الإيطالي التعادل مع بلجيكا، الثالثة بتسع نقاطٍ، الأحد في بروكسل لبلوغ الدور ربع النهائي.