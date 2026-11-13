قبل نزالات «Zuffa Boxing 13».. الملاكمون يجتازون قياس الأوزان

اجتاز جميع ملاكمي البطاقتين الرئيسة والتمهيدية قياس الأوزان بمنطقة «ذا فينيو» في الرياض استعدادًا لخوض نزالات «Zuffa Boxing 13» ضمن موسم الرياض في نسخته السابعة، السبت.

وتضمُّ بطاقة النزالات إضافة مواجهتين بمشاركة الملاكمَين السعوديين ريان عواجي وعبد العزيز العتيبي، اللذين يخوضان أول نزالاتهما الاحترافية.

ويلتقي عواجي خصمه الأوغندي سوديس لوبيجا ضمن البطاقة الرئيسة، فيما يواجه العتيبي منافسه إزرا سايلي في النزالات التمهيدية.

وتُجرى النزالات في «ذا فينيو»، وتُختتم بمواجهة الدومينيكاني كارلوس أداميس والويلزي جيروم واربورتون في النزال الرئيس المقرَّر من عشر جولاتٍ.

وتأتي نزالات «Zuffa Boxing 13» ضمن برنامج النسخة السابعة من موسم الرياض، الذي يقدم لزوَّاره مجموعةً من العروض الحية والفعاليات والتجارب الترفيهية.