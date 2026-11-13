ثلاثية جديدة مع دونيس

انتصر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مُجدَّدًا بثلاثة أهدافٍ تحت قيادة المدرب اليوناني جيورجيوس دونيس.

وتغلب «الأخضر» 3ـ2 على نظيره الكوري الجنوبي، مساء الجمعة، في مباراة تجريبية استضافها ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، عاصمة قطر.

وهذه المباراة هي الـ 12 للمنتخب مع مدربه الحالي، الذي تولى المهمة في شهر أبريل الماضي وتُوِّج بكأس الخليج العربي الـ 27 قبل 5 أسابيع في جدة.

وفاز «الصقور الخُضر» 3ـ0 على بورتوريكو، في تجريبيةٍ قبل كأس العالم الأخيرة، وبالنتيجة ذاتها على عمان، ضمن مرحلة المجموعات من «خليجي 27». وبفوزه على كوريا الجنوبية 3ـ2، ارتفع إلى 3 عدد المباريات التي كسِبها بهذا العدد من الأهداف مع دونيس.

وفي المجمل، انتصر المنتخب في 50 في المئة من مبارياته تحت قيادة اليوناني، وخسِر اثنتين وتعادل في أربع.