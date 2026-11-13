موسم الرياض يطرح تذاكر «UFC فايت نايت»

طرح موسم الرياض، الجمعة، تذاكر بطولة «يو إف سي فايت نايت UFC Fight Night»، التي يستضيفها «ذا فينيو»، إحدى مناطق الموسم، 5 ديسمبر المقبل، وتنطلق بمواجهةٍ رئيسةٍ، تجمع إسرائيل أديسانيا وشارا ماجوميدوف في وزن المتوسط، إلى جانب 11 مواجهةً أخرى في أوزانٍ مختلفةٍ.

وتتوافر التذاكر عبر منصة «ويبوك»، ضمن الحدث الذي تجريه منظمة UFC بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه «GEA».

وتتَّجه الأنظار إلى مواجهة النيوزيلندي أديسانيا، المصنَّف التاسع في وزن المتوسط والبطل السابق للفئة مرتين، مع الروسي ماجوميدوف، المصنَّف الـ 15.

ويملك أديسانيا 24 انتصارًا مقابل ست هزائم، منها 16 فوزًا بالضربة القاضية، ويعود إلى الرياض بعد أن تصدَّر أمسية UFC التي استضافتها في فبراير 2025.

في المقابل، يدخل ماجوميدوف النزال بسجلٍّ يضمُّ 17 فوزًا، وهزيمةً واحدةً، بينها 12 انتصارًا بالضربة القاضية بعد فوزه في آخر مواجهتين على ميشيل بيريرا، ومارك أندريه باريو.

وفي المواجهة التي تسبق النزال الرئيس، يلتقي الإيرلندي إيان ماتشادو جاري، المصنَّف الأول في وزن الوسط وصاحب الـ 17 انتصارًا وهزيمتين، الأوكراني ياروسلاف أموسوف، المصنَّف الـ 12، الذي حقق 30 انتصارًا مقابل هزيمةٍ واحدةٍ.

ويعود جاري بعد منافسته إسلام ماخاتشيف على لقب وزن الوسط، أغسطس الماضي، بينما يدخل أموسوف المواجهة عقب تحقيق فوزين بالإخضاع في مشاركتيه مع UFC.

وتشهد بقية النزالات مواجهةً في الوزن الثقيل بين سيرجي سبيفاك وماريو بينتو، وأخرى في وزن الوسط بين ليفان تشوخيلي وإسلام دولاتوف، إلى جانب لقاء مايرون سانتوس وأكبر عبدولاييف في الوزن الخفيف.

وفي وزن خفيف الثقيل، يتواجه ماجوميد توشالوف مع إيون كوتيلابا، وأوران ساتيبالدييف مع إيفان جنيزدتسكي.

أمَّا في وزن الذبابة، فيلتقي برونو سيلفا مع جافيل فيليو، بينما يشهد وزن المتوسط مواجهتي ماركو توليو وجون يونج بارك، ومودستينو رودريجيز وماثيو دوكلو. ويضم وزن الديك مواجهتين، الأولى بين بافيل أندروسكا ومحمد علي عثمانلي، والثانية تجمع عبد الحسين وهيتشر سوسا.

وتندرج البطولة ضمن الفعاليات الرياضية لموسم الرياض، الذي يستضيف منافساتٍ دوليةً متنوِّعةً، إلى جانب عروضه الفنية، ومناطقه الترفيهية.