الأحد.. «ديربي رافينا» يعيد رونالدينيو إلى الملاعب

يستعدُّ البرازيلي رونالدينيو لخوض مباراته الرسمية الأولى منذ أكثر من عشرة أعوامٍ، الأحد، عندما يقود فريق رافينا الإيطالي الأول لكرة القدم أمام فورلي ضمن دوري الدرجة الثالثة.

وكان النجم البرازيلي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية، وقَّع مع رافينا، يونيو الماضي، كما استحوذ على حصةٍ في ملكية النادي، لكنَّ الشكوك ظلت تحوم حول عودته إلى الملاعب حيث كان ظهوره الأخير مع فلومينينسي في 2015.

وكشف رافينا قبل ثلاثة أسابيع عن أن اللاعب السابق في باريس سان جيرمان وبرشلونة وميلان سيعود إلى الملاعب في مباراة «الديربي» على ملعبه.

وذكر المدرب أندريا ماندورليني للصحافيين، الجمعة، أن رونالدينيو سيلعب أساسيًّا: «سيلعب منذ البداية، لا شك في ذلك، ثم سنقرِّر معًا مدة مشاركته. إنه أحد أعظم لاعبي العصر الحديث، وعلينا تحقيق نتيجةٍ إيجابيةٍ. نلعب دائمًا بثلاثة مهاجمين، وسيكون هو أحدهم».

وكانت جماهير رافينا استقبلت رونالدينيو «46 عامًا» بحفاوةٍ، أغسطس الماضي، دون أن يلتزم بالعودة إلى الملاعب.

وعاد روني، الفائز بكأس العالم 2002، إلى إيطاليا، بعد ظهر الجمعة، وسيخوض حصةً تدريبيةً واحدةً فقط مع زملائه، السبت، قبل أن يشارك في أول مباراةٍ له مع الفريق.

واستُحدِثَت مدرَّجاتٌ مؤقَّتةٌ في ملعب «برونو بينيلي» لاستيعاب الجماهير، وإذا ما تبيَّن أن هذه المباراة هي آخر ظهورٍ لرونالدينيو، فقد يحظى بفرصة تسجيل هدفه رقم 300 بمسيرته الاحترافية.