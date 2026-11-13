كلام ويك إند

لا أعتقد أن هناك قواعد ثابتة في التجارة غير الصدق والأمانة وبذل الجهد، عدا ذلك لا توجد توصيات تصلح للجميع، أقول ذلك بعدما شاهدت حلقات بودكاست كثيرة تحدث فيها بعض الضيوف وكأن التجارة كتلة ثابتة لها طول وعرض ومقاسات ثابتة. أعتقد أن ظروف الإنسان وطبيعة شخصيته، هما أكثر ما يحددان قدرته على النجاح، وطبعًا لا أقصد الذين ولدوا في عائلات تجارية وورثوا منها المال والبيئة التجارية والخبرة.

لا أعرف لماذا لا توجد مباريات إفريقية في الذاكرة مثلما نتذكر المباريات الأوروبية أو مباريات كأس العالم؟، مع أن الكرة الإفريقية قدمت أسماء عالمية لعبت مع أفضل الأندية الأوروبية. أقول ذلك وأنا أشاهد مباراة بين منتخبين إفريقيين وجودة النقل التلفزيوني تذكرني بمباريات الثمانينيات.

في زمن ما كان «الترند» هو المجلات الأسبوعية، ظهرت عشرات المجلات في التسعينيات وبداية الـ2000، وما زالت في الذاكرة بعض المجلات التي كانت إضافة لساحة الشعر والفن، ثم اختفى معظمها ليظهر «ترند» المحطات الفضائية، أصبح عددها بالمئات، ثم وفي سنوات قليلة اختفى معظمها بعد صعود التطبيقات الاجتماعية وميزاتها. ما الذي سيأتي ليحل بديلًا للتطبيقات الاجتماعية، شيء قادم حسب وتيرة التطور التقني السريعة، ربما سيأتي مع تغير وسيلة الاتصال، فالجوالات لن تبقى على حالها، وأكثر الاحتمالات أن النظارت ستحل بديلًا لها، فمن خلال نظارتك تستطيع الاتصال والقراءة، ومشاهدة الأفلام واللعب.

محمد صلاح ليس «أحرف» لاعب عربي، لكنه الأكثر تركيزًا وتطورًا ووعيًا، عندما احترف في أوروبا وكان شابًا فهم أن أمامه مستقبل كبير، إذا عاش من أجل هذا المستقبل، ولم يخلط معه ملذات الحياة وبريق الشهرة وغرورها. اليوم أشاهده مع طرابزون يلعب بنفس حماسته ورغبته عندما كان في ليفربول، ومع أن الأكثرية كانت تعتقد أن خروجه من ليفربول هي نهاية مسيرته الحقيقية، إلا أنه فتح صفحة جديدة، يبدو أنها ستكون مليئة بالمجد. لم أكن أعرف طرابزون ومثلي كثر، وصرت أتابع نتائجه من أجل صلاح.

كاثرين دينوف: الصداقة مثل الحب، تتطلب الكثير من الجهد والاهتمام والثبات. وقبل كل شيء تتطلب معرفة كيفية منح أثمن ما في الحياة: الوقت.