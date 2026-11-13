اختبار ملكية الجلايزر

يستعد صندوق الاستثمارات العامة السعودي لنهاية مراحل تخصيص ثاني الأندية التي تندرج تحت ملكية الصندوق، عبر تخصيص نادي الاتحاد الذي يصل إلى المراحل الأخيرة من مرحلة التخصيص، كما ذكرت مصادر «الرياضية» في خبر سابق خلال هذا الأسبوع.



يدور الحديث عن وجود عائلة الجلايزر الأمريكية ضمن المستثمرين المهتمين بالاستثمار في نادي الاتحاد السعودي، وهذا الخبر بالنسبة لي هو أفضل خبر من أجل أن نختبر جودة معايير صندوق الاستثمارات العامة في عملية التخصيص بدخول هذه العائلة في اختبار المعايير الفنية.



‏عائلة الجلايزر قد تكون أسوأ ملكية أجنبية في تاريخ كرة القدم الإنجليزية، ولا يوجد الكثير من الملكيات السيئة التي وصلت إلى ما وصل إليها الجلايزر في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من خلال طريقة العمل، وأيضًا من خلال الهيكل الذي يعملون فيه لتسيير أمور النادي، بالإضافة إلى السياسة المالية والهيكلة المعتمدة على الديون الدائمة.



‏لذلك بالنسبة لي إذا لم ينجح تكتل الجلايزر في الحصول على نادي الاتحاد سيكون ذلك تأكيدًا قويًا لجودة المعايير التي وضعها صندوق الاستثمارات العامة السعودي في تقييم المستثمرين في الأندية التي تندرج تحت الصندوق، وهذا مؤشر إيجابي بهذه المعايير ومبشر لمستقبل كرة القدم السعودية.



‏ولكن في حالة الفشل ونجاح الجلايزر في امتلاك نادي الاتحاد، فهناك أسئلة مهمة تحتاج إلى إجابات من الصندوق حول معايير التأهيل الفنية التي يشترطها على المستثمرين في عملية التخصيص القائمة بالوقت الحالي سواء في نادي الاتحاد أو التي تمت في نادي الهلال، والتي تجري في نادي النصر، ومستقبلاً في نادي الأهلي.



‏إذا كانت عائلة الجلايزر ناجحة في المعايير الفنية التي قمنا بوضعها، فهناك مشكلة في هذه المعايير، وهناك مشكلة أيضًا بمن يقيم الملاك القادمين في كرة القدم السعودية حيث لا يمكن أن نسمح بدخول ملاك سيئين إلى أندية ذات جماهيرية كبيرة وتأثير مجتمعي كبير، ولا يمكن أن نقبل بالمخاطرة بمستقبل هذه الأندية معهم، ربما يصبح دخول الملاك الجدد مشكلة وليس دافعًا للتطور والتقدم مستقبلاً.